Alfortville Trait d'Union Alfortville, île de France Découverte ART-THÉRAPIE Trait d’Union Alfortville Catégories d’évènement: Alfortville

île de France

Découverte ART-THÉRAPIE Trait d’Union, 13 décembre 2021, Alfortville. Date et horaire exacts : Le lundi 13 décembre 2021

de 19h30 à 21h

payant

Venez découvrir l’art thérapie, et vous mettre à l’écoute de votre sensibilité à travers les arts-plastiques. Venez découvrir l’art thérapie, et vous mettre à l’écoute de votre sensibilité à travers l’art le temps d’une soirée. L’art-thérapie est un moyen ludique et créatif d’explorer sa personnalité, son histoire. Découvrir ses mécanismes et les réinventer pour avancer plus librement sur son chemin • Groupe de 3 à 6 personnes • Aucune compétence artistique requise • Tout le matériel est fourni Animations -> Atelier / Cours Trait d’Union 34 rue des Camélias Alfortville 94140

Maisons-Alfort Alfortville

Contact : Ateliers Pascale C 0685571288 pascale.camus@icloud.com https://www.meetup.com/fr-FR/atelierspascalec/events/278295621/ https://www.facebook.com/atelierspascalec 0685571288 Animations -> Atelier / Cours Étudiants;Urbain;Insolite;Ados;Expos;En famille

Date complète :

2021-12-13T19:30:00+01:00_2021-12-13T21:00:00+01:00

Pascale C

Détails Catégories d’évènement: Alfortville, île de France Autres Lieu Trait d'Union Adresse 34 rue des Camélias Ville Alfortville lieuville Trait d'Union Alfortville