Bordeaux Hôtel "La Zoologie" Bordeaux, Gironde Découverte architecturale “La Zoologie : de l’institut à l’hôtel” Hôtel “La Zoologie” Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

Découverte architecturale “La Zoologie : de l’institut à l’hôtel” Hôtel “La Zoologie”, 15 octobre 2021, Bordeaux. Découverte architecturale “La Zoologie : de l’institut à l’hôtel”

du vendredi 15 octobre au dimanche 17 octobre à Hôtel “La Zoologie”

### Nous vous invitons à découvrir ce lieu atypique chargé d’histoire(s) en compagnie de professionnels du patrimoine. Remarquable témoignage de l’architecure universitaire du début du XXe siècle, l’Institut de Zoologie, réalisé en 1900 par Ernest Lacombe retrouve aujourd’hui une nouvelle vocation. Sa rénovation tout juste achevée a permis de préserver son aspect atypique dans le paysage bordelais associant brique, pierre et structure métallique. Devenu l’hôtel La Zoologie, le bâtiment conjugue de façon subtile l’histoire du lieu empreint de l’esprit des sciences naturelles, la création contemporaine et la philosophie de ses nouveaux propriétaires.

Gratuit, sur réservation. Rdv devant l’hôtel La Zoologie.

Journées nationales de l’architecture Hôtel “La Zoologie” 151, cours de la Marne 33800 Bordeaux Bordeaux Saint-Jean Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-15T14:00:00 2021-10-15T15:00:00;2021-10-15T15:15:00 2021-10-15T16:15:00;2021-10-17T14:00:00 2021-10-17T15:00:00;2021-10-17T15:15:00 2021-10-17T16:15:00

Détails Catégories d’évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Hôtel "La Zoologie" Adresse 151, cours de la Marne 33800 Bordeaux Ville Bordeaux lieuville Hôtel "La Zoologie" Bordeaux