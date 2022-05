Découverte archéologique de la Dune du Pilat

Découverte archéologique de la Dune du Pilat, 10 août 2002, . Découverte archéologique de la Dune du Pilat

2002-08-10 – 2022-05-27 EUR 14 14 La Dune du Pilat regorge de surprises, au-delà de son panorama à couper le souffle, elle est une archive patrimoniale d’exception. Grâce à des fouilles archéologiques, ce site naturel classé, nous a révélé des secrets d’histoire, sur le Pays de Buch mais aussi sur ses habitants et leur mode de vie jusqu’à la préhistoire.

La visite part à partir de 9 personnes et le nombre maximum de participants est de 15.

Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme de La Teste de Buch La Dune du Pilat regorge de surprises, au-delà de son panorama à couper le souffle, elle est une archive patrimoniale d’exception. Grâce à des fouilles archéologiques, ce site naturel classé, nous a révélé des secrets d’histoire, sur le Pays de Buch mais aussi sur ses habitants et leur mode de vie jusqu’à la préhistoire.

La visite part à partir de 9 personnes et le nombre maximum de participants est de 15.

Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme de La Teste de Buch La Dune du Pilat regorge de surprises, au-delà de son panorama à couper le souffle, elle est une archive patrimoniale d’exception. Grâce à des fouilles archéologiques, ce site naturel classé, nous a révélé des secrets d’histoire, sur le Pays de Buch mais aussi sur ses habitants et leur mode de vie jusqu’à la préhistoire.

La visite part à partir de 9 personnes et le nombre maximum de participants est de 15.

Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme de La Teste de Buch office de tourisme dernière mise à jour : 2022-04-28 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville