Découverte animée d’un jardin familial. Jardin des escargots Barr Catégories d’évènement: Barr

Bas-Rhin

Découverte animée d’un jardin familial. Jardin des escargots, 4 juin 2022, Barr. Découverte animée d’un jardin familial.

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Jardin des escargots

Pour l’évènement national, c’est avec plaisir que nous vous accueillerons de 10h à 18h, dans notre jardin-potager familial, un petit endroit sympathique et atypique où poussent différentes sortes de plantes, fleurs et légumes. Au programme, concert, cartomancie, exposition… Jardin des escargots 11 rue des lièvres 67140 Barr Barr Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T10:00:00 2022-06-04T18:00:00;2022-06-05T10:00:00 2022-06-05T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Barr, Bas-Rhin Autres Lieu Jardin des escargots Adresse 11 rue des lièvres 67140 Barr Ville Barr lieuville Jardin des escargots Barr Departement Bas-Rhin

Jardin des escargots Barr Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/barr/

Découverte animée d’un jardin familial. Jardin des escargots 2022-06-04 was last modified: by Découverte animée d’un jardin familial. Jardin des escargots Jardin des escargots 4 juin 2022 Barr Jardin des escargots Barr

Barr Bas-Rhin