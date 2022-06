Découverte à vélo du Canal de Berry Saint-Amand-Montrond, 16 août 2022, Saint-Amand-Montrond.

Découverte à vélo du Canal de Berry

Place de la République Saint-Amand-Montrond Cher

2022-08-16 19:00:00 19:00:00 – 2022-08-16

Saint-Amand-Montrond

Cher

Saint-Amand-Montrond

Réalisé entre 1811 et 1841, le Canal de Berry a fortement contribué au développement industriel du département du Cher et façonné son paysage. La promenade à vélo sera entrecoupée d’étapes commentées sur quatre thématiques : la construction du Canal de Berry, les ouvrages d’art, le transport de marchandise et l’alimentation en eau. Prévoir un pique-nique et un vélo en bon état de marche.

Ddécouvrez la formidable histoire du Canal de Berry lors d’un trajet aller-retour de 17 km entre Saint-Amand-Montrond et le pont-canal de la Tranchasse.

contact@tourisme-coeurdefrance.com +33 2 48 96 16 86

Office de Tourisme Coeur de France

Saint-Amand-Montrond

dernière mise à jour : 2022-06-23 par