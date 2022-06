Découverte à vélo du Canal de Berry, 30 août 2022, .

Découverte à vélo du Canal de Berry



2022-08-30 10:00:00 10:00:00 – 2022-08-30

Réalisé entre 1811 et 1841, le Canal de Berry a fortement contribué au développement industriel du département du Cher et façonné son paysage. La promenade à vélo sera entrecoupée d’étapes commentées sur quatre thématiques : la construction du Canal de Berry, les ouvrages d’art, le transport de marchandise et l’alimentation en eau. Prévoir un vélo en bon état de marche.

Ddécouvrez la formidable histoire du Canal de Berry lors d’un trajet aller-retour de 17 km entre Saint-Amand-Montrond et le pont-canal de la Tranchasse.

