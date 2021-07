Découverte à pied du Canal de Berry Drevant, 27 juillet 2021-27 juillet 2021, Drevant.

Découverte à pied du Canal de Berry 2021-07-27 10:00:00 – 2021-07-27 12:00:00

Drevant Cher Drevant

Réalisé entre 1811 et 1841, le Canal de Berry a fortement contribué au développement industriel du département du Cher et façonné son paysage. La promenade à pied sera entrecoupée d’étapes commentées sur quatre thématiques : la construction du Canal de Berry, les ouvrages d’art, le transport de marchandise et l’alimentation en eau. Prévoir l’appoint pour le règlement de la visite.

Découvrez la formidable histoire du Canal de Berry lors d’un trajet aller-retour de 6 km entre Drevant et le pont-canal de la Tranchasse.

contact@tourisme-coeurdefrance.com +33 2 48 96 16 86

Réalisé entre 1811 et 1841, le Canal de Berry a fortement contribué au développement industriel du département du Cher et façonné son paysage. La promenade à pied sera entrecoupée d’étapes commentées sur quatre thématiques : la construction du Canal de Berry, les ouvrages d’art, le transport de marchandise et l’alimentation en eau. Prévoir l’appoint pour le règlement de la visite.

Office de Tourisme Coeur de France

dernière mise à jour : 2021-07-20 par OT TOURISME-COEUR DE FRANCE