Découverte « à l’aveugle » des œuvres de Jean Fontaine Muséum d’histoire naturelle Genève Catégorie d’évènement: Genève

Découverte « à l’aveugle » des œuvres de Jean Fontaine Muséum d’histoire naturelle, 16 février 2022, Genève. Découverte « à l’aveugle » des œuvres de Jean Fontaine

du mercredi 16 février au dimanche 15 mai à Muséum d’histoire naturelle

Dans le cadre de l’exposition [« Où est le monstre? »](http://institutions.ville-geneve.ch/fr/mhn/votre-visite/agenda/ou-est-le-monstre/) qui présente des œuvres de l’artiste Jean Fontaine, des visites originales sont proposées. En compagnie de médiatrices non voyantes, découvrez, les yeux bandés, des sculptures à l’aveugle, en sollicitant vos autres sens. [Plus d’informations](http://institutions.ville-geneve.ch/fr/mhn/votre-visite/agenda/decouverte-a-laveugle/)

CHF 0.-

Découvrez l’exposition « Où est le monstre » de manière originale. Muséum d’histoire naturelle Route de Malagnou 1, 1208 Genève Genève

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-16T14:00:00 2022-02-16T14:30:00;2022-02-16T15:00:00 2022-02-16T15:30:00;2022-02-16T16:00:00 2022-02-16T16:30:00;2022-02-18T14:00:00 2022-02-18T14:30:00;2022-02-18T15:00:00 2022-02-18T15:30:00;2022-02-18T16:00:00 2022-02-18T16:30:00;2022-02-20T14:00:00 2022-02-20T14:30:00;2022-02-20T15:00:00 2022-02-20T15:30:00;2022-02-20T16:00:00 2022-02-20T16:30:00;2022-02-27T14:00:00 2022-02-27T14:30:00;2022-02-27T15:00:00 2022-02-27T15:30:00;2022-02-27T16:00:00 2022-02-27T16:30:00;2022-03-13T14:00:00 2022-03-13T14:30:00;2022-03-13T15:00:00 2022-03-13T15:30:00;2022-03-13T16:00:00 2022-03-13T16:30:00;2022-04-10T14:00:00 2022-04-10T14:30:00;2022-04-10T15:00:00 2022-04-10T15:30:00;2022-04-10T16:00:00 2022-04-10T16:30:00;2022-04-24T14:00:00 2022-04-24T14:30:00;2022-04-24T15:00:00 2022-04-24T15:30:00;2022-04-24T16:00:00 2022-04-24T16:30:00;2022-05-08T14:00:00 2022-05-08T14:30:00;2022-05-08T15:00:00 2022-05-08T15:30:00;2022-05-08T16:00:00 2022-05-08T16:30:00;2022-05-15T14:00:00 2022-05-15T14:30:00;2022-05-15T15:00:00 2022-05-15T15:30:00;2022-05-15T16:00:00 2022-05-15T16:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Genève Autres Lieu Muséum d'histoire naturelle Adresse Route de Malagnou 1, 1208 Genève Ville Genève lieuville Muséum d'histoire naturelle Genève

Muséum d'histoire naturelle Genève https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/geneve/

Découverte « à l’aveugle » des œuvres de Jean Fontaine Muséum d’histoire naturelle 2022-02-16 was last modified: by Découverte « à l’aveugle » des œuvres de Jean Fontaine Muséum d’histoire naturelle Muséum d'histoire naturelle 16 février 2022 genève Muséum d'histoire naturelle Genève

Genève