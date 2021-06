Lachapelle-aux-Pots Ferme de la Vielle Rue Lachapelle-aux-Pots, Oise Découverte à la ferme de la Vieille Rue Ferme de la Vielle Rue Lachapelle-aux-Pots Catégories d’évènement: Lachapelle-aux-Pots

Oise

Découverte à la ferme de la Vieille Rue Ferme de la Vielle Rue, 19 juin 2021-19 juin 2021, Lachapelle-aux-Pots. Découverte à la ferme de la Vieille Rue

Ferme de la Vielle Rue, le samedi 19 juin à 09:30

Alexandre vous accueil sur son exploitation le samedi 19 juin de 9h30 à 19h. Il vous y fera découvrir son exploitation laitière avec ses vaches de races monbéliardes, son laboratoire de transformation et son magasin à la ferme. Animations diverses : petits et grands pourront faire un tour de tracteur ou encore participer à la traite. Le magasin à la ferme ouvrira également ses portes. Buvette sur place.

Accès libre

Visite d’exploitation laitière avec transformation et vente à la ferme Ferme de la Vielle Rue 18 rue des Sables Rouges 60650 Lachapelle-aux-Pots Lachapelle-aux-Pots Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-19T09:30:00 2021-06-19T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Lachapelle-aux-Pots, Oise Étiquettes évènement : Autres Lieu Ferme de la Vielle Rue Adresse 18 rue des Sables Rouges 60650 Lachapelle-aux-Pots Ville Lachapelle-aux-Pots lieuville Ferme de la Vielle Rue Lachapelle-aux-Pots