Lanton Gironde, Lanton Découvert de la pêche au bouchon

Lanton

Découvert de la pêche au bouchon 2021-07-22 – 2021-07-22 Office de tourisme du Coeur du Bassin 1 Route du Stade

Lanton Gironde Un bon moment à partager pour découvrir la pêche en eau douce et les techniques de base. Le guide de pêche présentera le matériel, les poissons d’eau douce. Chacun pourra essayer. Tous les poissons seront identifiés et remis à l’eau à la fin de l’animation. Le matériel et pass pêche est fournis

