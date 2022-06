Décourverte des ânes des Pyrénées en estive à Lescun

2022-08-08 – 2022-08-08 EUR l’Asinerie de Lescun, ferme d’ânes de race Pyrénéenne, vous propose de découvrir leur production à base de lait d’ânesses cet été sur l’estive d’Anaye (itinèraire de randonnée fléché à partir de la cascade de Sanchèse à Lescun, 1h de marche).

A partir de 14h : traite des ânesses, présentation de l’estive et des produits à base de lait d’ânesses, possibilité d’achats ces produits et de fromage de brebis. l’Asinerie de Lescun, ferme d’ânes de race Pyrénéenne, vous propose de découvrir leur production à base de lait d’ânesses cet été sur l’estive d’Anaye (itinèraire de randonnée fléché à partir de la cascade de Sanchèse à Lescun, 1h de marche).

A partir de 14h : traite des ânesses, présentation de l'estive et des produits à base de lait d'ânesses, possibilité d'achats ces produits et de fromage de brebis.

