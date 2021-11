Cachan Association La Bouilloire Cachan, Val-de-Marne Décos de Noël écolo Association La Bouilloire Cachan Catégories d’évènement: Cachan

Val-de-Marne

Décos de Noël écolo Association La Bouilloire, 30 novembre 2021, Cachan. Décos de Noël écolo

Association La Bouilloire, le mardi 30 novembre à 16:30

Atelier Décos de Noël écolo ————————— ### MARDI 30 NOVEMBRE 2021 DE 16:30 À 18:30 Les fêtes de fin d’année approchent ! Le mardi 30 novembre de 16h30 à 18h30, venez exprimer toute votre créativité pour fabriquer une déco de Noel originale ou un calendrier de l’Avent personnalisé dans une ambiance conviviale. Atelier ouvert aux adultes, participation gratuite sur inscription. [https://my.weezevent.com/decos-de-noel-ecolo](https://my.weezevent.com/decos-de-noel-ecolo) #villedecachan Ville de Cachan Proposé par la Bouilloire Association La Bouilloire 175 Avenue Aristide Briand, 94230, CACHAN Cachan Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-30T16:30:00 2021-11-30T18:30:00

Détails Catégories d’évènement: Cachan, Val-de-Marne Autres Lieu Association La Bouilloire Adresse 175 Avenue Aristide Briand, 94230, CACHAN Ville Cachan lieuville Association La Bouilloire Cachan