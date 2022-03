Décors Renaissance (8-12 ans) Atelier du patrimoine Rouen Catégories d’évènement: Rouen

Atelier du patrimoine, le lundi 11 avril à 14:00

Une visite te permettra de découvrir des bâtiments d’architecture Renaissance (l’hôtel des Finances, le Gros-Horloge) ainsi que la richesse de leur décor. Puis dans l’atelier, tu réaliseras un pilastre (colonne plate) en argile avec ses sculptures.

réservation obligatoire ; Tarif plein 5 € / tarif réduit 2,50 €

Découverte de l'architecture de la Renaissance à travers la réalisation d'un décor en argile

2022-04-11T14:00:00 2022-04-11T17:00:00

