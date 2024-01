Décors peints franciliens, l’affirmation du goût et du rang durant la première moitié du XVIIIe siècle. Salle Paul Verlaine des Archives de Paris Paris, mardi 27 février 2024.

Le mardi 27 février 2024

de 15h00 à 16h30

.Public adolescents adultes. Jusqu’à 18 ans. gratuit INSCRIPTION

OBLIGATOIRE une semaine avant la conférence sur : inscriptions@shpif.fr



Conférence par Christophe LEVADOUX, Professeur au CNAM, chercheur associé Centre de Recherches Interdisciplinaires en Histoire, Histoire de l’Art et Musicologie (CRIHAM) de l’université de Limoges (Unilim), en association avec la Société de l’Histoire de Paris et de l’Île-de-France.

Selon la formule de La Rochefoucauld, la

magnanimité est « un noble effort de l’orgueil, par lequel il rend l’homme

maître de lui-même ». Dans toute société de cour, le domaine, qu’il

s’agisse du fief ou de toute autre typologie monumentale, est l’expression du

rang et de la puissance ; mais aussi le lieu où les Arts s’épanouissent. En ce

sens, dans la Véritable grandeur d’âme, publiée en 1725, le marquis de Magnane

écrit qu’il faut être « splendide pour les autres et non pour soi ».

Salle Paul Verlaine des Archives de Paris 18 boulevard Sérurier 75019 Paris

Contact : +33187026565 inscriptions@shpif.fr https://www.facebook.com/profile.php?id=100063717996179 https://www.facebook.com/profile.php?id=100063717996179 https://archives.paris.fr/a/800/les-conferences-de-la-societe-de-l-histoire-de-paris-et-de-l-ile-de-france/