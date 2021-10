Dry Parc du Son & Lumière de Cléry Dry Décors hantés au Son & Lumière de Cléry Parc du Son & Lumière de Cléry Dry Catégorie d’évènement: Dry

Dimanche 31 octobre, venez frissonner au Son et Lumière de Cléry ! Le temps d’une soirée, les décors du spectacle se métamorphosent et d’inquiétants personnages hantent le petit village. Énigmes, déambulations, rencontres terrifiantes, vous allez adorer avoir peur. Vous pourrez aussi participer au grand jeu d’évasion ! Attention, dernière entrée à 22h30 Pass sanitaire obligatoire pour les plus de 12 ans. Activité familiale, à partir 7 ans. Jeu d’évasion : Maximum 45 min d’enquête De 3 à 5 joueurs A partir de 8 ans. Les joueurs de 8 à 16 ans doivent être accompagnés d’un adulte. Jeu d’évasion déconseillé aux femmes enceintes, aux claustrophobes, aux personnes épileptiques. Interdit aux animaux.

Voir http://www.cleryraconte.com/

Visitez les décors hantés du spectacle ! Parc du Son & Lumière de Cléry ZA La Métairie , Dry Dry

