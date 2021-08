Vannes Château Gaillard - Musée d'histoire et d'archéologie Morbihan, Vannes Décors et luxe de la villa Mané Vechen Château Gaillard – Musée d’histoire et d’archéologie Vannes Catégories d’évènement: Morbihan

Château Gaillard – Musée d’histoire et d’archéologie, le samedi 18 septembre à 14:00

**Décors et luxe de la villa Mané Vechen** Accompagnée de la médiatrice culturelle, plongez dans l’histoire passionnante d’une fouille archéologique menée à Plouhinec. Appréhendez et touchez les décors exceptionnels de la villa antique de Mané Vechen, de ses bas-reliefs à ses peintures murales, la variété et la richesse des techniques révèlent un goût pour un luxe à la romaine.

Visite accessible pour les personnes déficientes visuelles / Limitée à 15 participants.

Plongez dans l'histoire passionnante d'une fouille archéologique menée à Plouhinec.

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T15:30:00

