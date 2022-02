Décors de papier à l’atelier de l’escargot qui vole Ryes, 2 avril 2022, Ryes.

Décors de papier à l’atelier de l’escargot qui vole Ryes

2022-04-02 09:00:00 – 2022-04-02 19:00:00

Ryes Calvados Ryes

L’escargot qui vole ouvrira boutique et atelier à l’occasion des journées européennes des métiers d’art, l’occasion de découvrir les différentes facettes d’un escargot pas comme les autres :

– Estampes imprimées à la main : gravure en taille douce (eau forte, pointe sèche), monotype, linogravure. L’escargot qui vole vous invite à découvrir un univers en noir et blanc, expression des émotions de l’artiste, à la fois abstrait et faussement figuratif, l’univers gravé de l’escargot surprend ou fascine et mérite d’être découvert quoiqu’il arrive. La nouvelle presse sera visible des démonstrations d’imprimerie seront proposées le dimanche matin de 9h à 12h. Les adultes et les enfants pourront graver du carton et imprimer leurs “”Œuvres ».

– Les luminaires : L’escargot qui vole réservera les samedi et dimanche après-midi pour présenter son travail d’abat-jouriste plus en détail : on parlera d’estampe mais différemment puisque l’escargot crée des abat-jours en papier contre collé d’estampes raffinées imprimées à l’atelier. Mais bien sûr, d’autre matières peuvent être utilisées pour animer la lumière : de tissu simple ou précieux, broderie, perle ou galons délicats tout est possible car l’idée est de travailler la matière pour animer la lumière de poésie et de couleur : Luminaires d’ambiances, qui éclairent votre intérieur de douceur.

L’escargot qui vole invite d’autres artisans :

– Mathycreas sera présente avec ses cartes et présentera son travail à l’atelier : carterie fine, papier découpé et gaufrages, les visiteurs, enfants et adultes, pour un moment d’échange et de partage d’une passion ainsi que pour une démonstration de son savoir-faire : Traçage, pliage, découpage, embossage, Utilisation de la presse manuelle qui permet de découper et de donner du relief à ses découpes, relief qui permet de rendre la découpe «vivante». Les cartes réalisées sont plus que de simples cartes ; ce sont des créations déco, déco/cadeau, qui peuvent être crées en suivant un cahier des charges donné et qui sont entièrement réalisées à la main. Chaque création est travaillée en volume et comporte plusieurs plans.

Un parallèle sera fait entre les techniques d’impression utilisées par l’escargot qui vole et celles de MathyCréas, la «pression» du papier étant un dénominateur commun !

– Nathalie Maroquesne : Sculptrice, elle redonne vie aux vieux papiers en pâte à papier pour la maison et en pâte à ciment pour le jardin. Elle travaille ces matières en les modelant et les sculptant sur une structure qu’elle façonne avec ou sans support : Cette technique lui offre une possibilité de créations sans limite (ou presque). Les objets naissent de tout et de rien : une esquisse sur un calepin, un regard sur la nature, un objet revisité, des courbes harmonieuses d’une silhouette ou tout simplement au gré des distorsions d’un grillage à poule. Tout est source d’inspiration, ce qui donne des sculptures gracieuses et élancées, d’autres plus abstraites, des luminaires, des objets du quotidien, ou encore des œuvres murales texturées.

Dans le jardin de l’escargot vous apprécierez ses totems, cactus, poissons, oiseaux ou des ornements qui prennent forme au hasard de l’imagination.

Pour la finition, Nathalie Maroquesne colore ses sculptures d’une patine acrylique qui a pour effet d’imiter le temps qui passe ou de changer l’effet visuel de la matière, offrant un aspect de bois, pierre, métal, bronze, etc …

L’escargot qui vole ouvrira boutique et atelier à l’occasion des journées européennes des métiers d’art, l’occasion de découvrir les différentes facettes d’un escargot pas comme les autres :

– Estampes imprimées à la main : gravure en taille douce…

contact@lescargotquivole.com +33 6 24 29 09 40 https://www.lescargotquivole.com/

L’escargot qui vole ouvrira boutique et atelier à l’occasion des journées européennes des métiers d’art, l’occasion de découvrir les différentes facettes d’un escargot pas comme les autres :

– Estampes imprimées à la main : gravure en taille douce (eau forte, pointe sèche), monotype, linogravure. L’escargot qui vole vous invite à découvrir un univers en noir et blanc, expression des émotions de l’artiste, à la fois abstrait et faussement figuratif, l’univers gravé de l’escargot surprend ou fascine et mérite d’être découvert quoiqu’il arrive. La nouvelle presse sera visible des démonstrations d’imprimerie seront proposées le dimanche matin de 9h à 12h. Les adultes et les enfants pourront graver du carton et imprimer leurs “”Œuvres ».

– Les luminaires : L’escargot qui vole réservera les samedi et dimanche après-midi pour présenter son travail d’abat-jouriste plus en détail : on parlera d’estampe mais différemment puisque l’escargot crée des abat-jours en papier contre collé d’estampes raffinées imprimées à l’atelier. Mais bien sûr, d’autre matières peuvent être utilisées pour animer la lumière : de tissu simple ou précieux, broderie, perle ou galons délicats tout est possible car l’idée est de travailler la matière pour animer la lumière de poésie et de couleur : Luminaires d’ambiances, qui éclairent votre intérieur de douceur.

L’escargot qui vole invite d’autres artisans :

– Mathycreas sera présente avec ses cartes et présentera son travail à l’atelier : carterie fine, papier découpé et gaufrages, les visiteurs, enfants et adultes, pour un moment d’échange et de partage d’une passion ainsi que pour une démonstration de son savoir-faire : Traçage, pliage, découpage, embossage, Utilisation de la presse manuelle qui permet de découper et de donner du relief à ses découpes, relief qui permet de rendre la découpe «vivante». Les cartes réalisées sont plus que de simples cartes ; ce sont des créations déco, déco/cadeau, qui peuvent être crées en suivant un cahier des charges donné et qui sont entièrement réalisées à la main. Chaque création est travaillée en volume et comporte plusieurs plans.

Un parallèle sera fait entre les techniques d’impression utilisées par l’escargot qui vole et celles de MathyCréas, la «pression» du papier étant un dénominateur commun !

– Nathalie Maroquesne : Sculptrice, elle redonne vie aux vieux papiers en pâte à papier pour la maison et en pâte à ciment pour le jardin. Elle travaille ces matières en les modelant et les sculptant sur une structure qu’elle façonne avec ou sans support : Cette technique lui offre une possibilité de créations sans limite (ou presque). Les objets naissent de tout et de rien : une esquisse sur un calepin, un regard sur la nature, un objet revisité, des courbes harmonieuses d’une silhouette ou tout simplement au gré des distorsions d’un grillage à poule. Tout est source d’inspiration, ce qui donne des sculptures gracieuses et élancées, d’autres plus abstraites, des luminaires, des objets du quotidien, ou encore des œuvres murales texturées.

Dans le jardin de l’escargot vous apprécierez ses totems, cactus, poissons, oiseaux ou des ornements qui prennent forme au hasard de l’imagination.

Pour la finition, Nathalie Maroquesne colore ses sculptures d’une patine acrylique qui a pour effet d’imiter le temps qui passe ou de changer l’effet visuel de la matière, offrant un aspect de bois, pierre, métal, bronze, etc …

L’escargot qui vole

Ryes

dernière mise à jour : 2022-02-25 par