Gratuit : non 10 € (tarif plein) / 6 € (réduit) / Gratuit (moins de 12 ans) Réservation auprès de Nantes Tourisme :- www.nantes-tourisme.com- Nantes Tourisme, 9 rue des Etats (face au Château des Ducs de Bretagne) à Nantes- 0 892 464 044 (0,35 €/min + prix appel) Visite guidée Nantes Tourisme. À Nantes, il n’y a pas qu’une seule histoire qui raconte la ville. Dans les rues de la Cité des ducs, c’est un nombre incalculable de petites histoires du quotidien passé ou présent, souvent cachées, parfois insolites, qui font la particularité d’une place, d’un immeuble, d’une statue ou d’une cour. Ces “décors de Nantes” vous sont racontés tout au long d’un parcours dans les rues et à travers le passé de la ville. Lieu de rendez-vous : Nantes Tourisme, 9 rue des Etats (face au château des ducs de Bretagne) Centre-ville Nantes 44000

