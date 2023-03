Sallertaine : Découverte de la tapisserie d’ameublement Décors Dantan, 29 mars 2023, Sallertaine.

Sallertaine : Découverte de la tapisserie d’ameublement 29 mars – 2 avril Décors Dantan

DECORS D’ANTAN est une boutique d’antiquités et une activité de tapissier d’ameublement à Sallertaine.

Etabli depuis 1995 à Challans et depuis 2006 à Sallertaine, ville et métiers d’art, nous vous accueillons dans notre magasin d’antiquités situés sur l’axe Challans / Noirmoutier (carrefour des 4 moulins).

A l’occasion des Journées Européennes des Métiers d’Art, vous trouverez des objets anciens allant du XVIIIe au XXe Siècle et mis en scène par nous-même, Nelly CHATON et Jean-Vincent LE GODEC : meubles, sièges, lustres, sculptures, tableaux…

Vous pourrez également découvrir des sièges restaurés ainsi que des créations textiles pour la maison : rideaux, stores bateaux, dessus de lit, housses de couettes, plaids, coussins…

L’Atelier DECORS D’ANTAN propose à l’année des stages Tapissier.

« Relookez vous-même, votre fauteuil, chaise, canapé ». Plusieurs formules possibles en fonction de votre projet, de votre niveau ou de l’envergure de votre siège.

Petit siège formule conseillée pour les débutants : 4 jours de 6h

Siège simple formule niveau intermédiaire ayant déjà réalisé un siège simple : 7 jours de 6 h

Formule Grand Fauteuil pour les plus avancés : 11 jours de 6h

Fauteuil complexe Formule conseillée niveau avancé : 15 à 20 jours : sur devis

Venez avec votre propre siège ou choisissez parmi les sièges du magasin. Matières premières, tissus et finitions sont à prévoir en supplément. Plus de 100 catalogues sont à votre disposition à l’atelier pour créer une pièce unique ! Vous travaillerez la mousse ou le crin, selon votre envie ou la nature de votre projet.

Uniquement sur rendez-vous.

Décors Dantan 363 route de Beauvoir , Les Quatre Moulins 85300 Sallertaine Sallertaine 85300 Vendée Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « http://www.decorsdantan.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.instagram.com/decors_dantan/?hl=fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/decors.dantan/?locale=fr_FR »}, {« type »: « email », « value »: « sarl-decors-dantan@wanadoo.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0618814331 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-29T10:00:00+02:00 – 2023-03-29T12:30:00+02:00

2023-04-02T15:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00

tapissier stagedetapissier

Décors Dantan