Décorons le sapin avec du vin chaud et en musique Place Jean Pierre Coatanlem Plouigneau Finistère

2022-12-17 16:00:00 – 2022-12-17 19:00:00

Finistère Plouigneau Et si vous veniez décorer le 17 décembre, entre 16h et 19 h, le sapin situé sur la Place Coatanlem ? La municipalité vous invite à venir personnaliser l’arbre de Noël dans une ambiance conviviale autour d’un vin chaud ou d’un jus de pomme chaud. Il y aura des bonbons et des chocolats pour les plus gourmands d’entre vous ! Et le tout en musique avec le groupe ignacien Coup de Tabac, de la danse bretonne avec Danserien Plouigno. Le Conseil Municipal des Jeunes vendra des gâteaux. Les fonds récoltés seront reversés à l’association Grain de Sel qui oeuvre pour les enfants malades. Vous avez ainsi la possibilité de confectionner vous-même votre décoration selon votre imagination. Par mesure de sécurité, les décorations en verre seront interdites afin d’éviter toute casse et blessures qu’elles pourraient engendrer. Alors, à vos ateliers, on vous attend le 17 ! mairie@plouigneau.fr +33 2 98 67 70 09 http://www.plouigneau.fr/ Plouigneau

