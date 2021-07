Paris Maison de Balzac Paris Décorez votre intérieur à la façon de Balzac. Atelier du décorateur et jeu littéraire Maison de Balzac Paris Catégorie d’évènement: Paris

Maison de Balzac, le samedi 18 septembre à 15:00

Décorez votre intérieur à la façon de Balzac. Atelier du décorateur et jeu littéraire Glissez-vous dans la peau d’un personnage de La Comédie humaine, en savourant l’humour de Balzac et en vous adonnant au jeu de la fiction. Découvrez la façon dont votre héors s’insère dans son décor. Faites tourner les meubles et créez votre chez vous.

Entrée libre dans la limite des places disponibles et sur réservation

Glissez-vous dans la peau d'un personnage de La Comédie humaine, en savourant l'humour de Balzac et en vous adonnant au jeu de la fiction. Faites tourner les meubles et créez votre chez vous.

2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T17:00:00

