Décorer, recycler et s’amuser ! Parc et jardins du château d’Azay-le-Ferron Azay-le-Ferron Catégories d’évènement: Azay-le-Ferron

Indre

Décorer, recycler et s’amuser ! Parc et jardins du château d’Azay-le-Ferron, 4 juin 2022, Azay-le-Ferron. Décorer, recycler et s’amuser !

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Parc et jardins du château d’Azay-le-Ferron Tarifs enfant atelier 5 €, accompagnateur adulte : 4€

Cet atelier d’activité manuelle pour les enfants regorge d’idées : tout est bon dans la création ! Parc et jardins du château d’Azay-le-Ferron 31-33 rue Hersent Luzarche 36290 Azay-le-Ferron Azay-le-Ferron Indre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T15:00:00 2022-06-04T18:00:00;2022-06-05T15:00:00 2022-06-05T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Azay-le-Ferron, Indre Autres Lieu Parc et jardins du château d'Azay-le-Ferron Adresse 31-33 rue Hersent Luzarche 36290 Azay-le-Ferron Ville Azay-le-Ferron lieuville Parc et jardins du château d'Azay-le-Ferron Azay-le-Ferron Departement Indre

Parc et jardins du château d'Azay-le-Ferron Azay-le-Ferron Indre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/azay-le-ferron/

Décorer, recycler et s’amuser ! Parc et jardins du château d’Azay-le-Ferron 2022-06-04 was last modified: by Décorer, recycler et s’amuser ! Parc et jardins du château d’Azay-le-Ferron Parc et jardins du château d'Azay-le-Ferron 4 juin 2022 Azay-le-Ferron Parc et jardins du château d'Azay-le-Ferron Azay-le-Ferron

Azay-le-Ferron Indre