Décore ton œuf de Pâques Maison natale Charles de Gaulle Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

Décore ton œuf de Pâques Maison natale Charles de Gaulle, 20 avril 2022, Lille. Décore ton œuf de Pâques

Maison natale Charles de Gaulle, le mercredi 20 avril à 14:00

Sois créatif et décore ton oeuf de Pâques avec des gommettes, de la peinture ou des feutres spéciaux ! Profite de ta visite pour participer à l’atelier et repartir avec ta création. L’oeuf déjà teinté est fourni par la Maison natale. **A partir de 14h, non-stop jusque 17 h** Compris dans le droit d’entrée / gratuit pour les moins de 26 ans

Compris dans le droit d’entrée / gratuit pour les moins de 26 ans

Sois créatif et décore ton œuf de Pâques avec des gommettes, de la peinture ou des feutres spéciaux ! Maison natale Charles de Gaulle 9 rue Princesse Lille Lille Vieux-Lille Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-20T14:00:00 2022-04-20T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Lille, Nord Autres Lieu Maison natale Charles de Gaulle Adresse 9 rue Princesse Lille Ville Lille lieuville Maison natale Charles de Gaulle Lille Departement Nord

Maison natale Charles de Gaulle Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/

Décore ton œuf de Pâques Maison natale Charles de Gaulle 2022-04-20 was last modified: by Décore ton œuf de Pâques Maison natale Charles de Gaulle Maison natale Charles de Gaulle 20 avril 2022 lille Maison natale Charles de Gaulle Lille

Lille Nord