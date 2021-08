Dinan Dinan Côtes-d'Armor, Dinan Décore ton molkky ! Dinan Dinan Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Décore ton molkky ! Dinan, 4 août 2021, Dinan. Décore ton molkky ! 2021-08-04 – 2021-08-04 Atelier du 5 bis 5 bis rue Gambetta

Dinan Côtes d’Armor Bienvenus aux apprentis bricoleurs avec l’atelier décore ton mölkky animé par les Compagnons Bâtisseurs. Fabrication de jeux de quilles finlandaises avec du bois récupéré sur les chantiers. Une démarche écologique, sociale et pédagogique ! Gratuit, accessible pour tous, sans inscription. Place Saint-Jean à Dinan de 15h à 17h. Plus de renseignements au 02 96 39 38 21. Bienvenus aux apprentis bricoleurs avec l’atelier décore ton mölkky animé par les Compagnons Bâtisseurs. Fabrication de jeux de quilles finlandaises avec du bois récupéré sur les chantiers. Une démarche écologique, sociale et pédagogique ! Gratuit, accessible pour tous, sans inscription. Place Saint-Jean à Dinan de 15h à 17h. Plus de renseignements au 02 96 39 38 21. dernière mise à jour : 2021-07-30 par

Lieu Dinan Adresse Atelier du 5 bis 5 bis rue Gambetta Ville Dinan