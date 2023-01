Décore ta boîte – 6/10 ans Loctudy Loctudy Loctudy Catégories d’Évènement: Finistère

Finistère Loctudy Pendant les vacances d’hiver, nous proposons à vos enfants de participer à un atelier de créativité en compagnie d’une médiatrice culturelle. Après une courte visite dans le musée autour des enjeux de la publicité dans l’industrie de la conserve, les enfants seront amenés à confectionner leur propre boite de conserve en papier et à lui apposer les décors et slogans publicitaires de leur choix. Atelier limité à 10 enfants – Inscription obligatoire musee.alexislegall@loctudy.fr +33 2 98 98 83 99 La Conserverie Alexis Le Gall 8 impasse du Nord Loctudy

