Décoration et réparation de vélos L’escale Bruz, mercredi 22 mai 2024.

Décoration et réparation de vélos Participez à un atelier de réparation et de décoration de vélo afin de participer au défilé vélo fleuri le jour de la fête du Vélo. 22 et 24 mai L’escale Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-22T14:30:00+02:00 – 2024-05-22T16:30:00+02:00

Fin : 2024-05-24T16:30:00+02:00 – 2024-05-24T18:30:00+02:00

Dans le cadre de la fête du vélo et des mobilités douces, qui se tiendra le samedi 25 mai, le centre social l’Escale, Bruz citoyenneté et l’Association des Parents d’élèves proposent un atelier de réparation et de décoration de vélo afin de participer au défilé vélo fleuri le jour de la fête.

Rendez-vous à l’Escale le Mercredi 22 mai de 14h30 à 16h30 et vendredi 24 mai de 16h30 à 18h30.

L'escale escale 35170 bruz Bruz 35170 Ille-et-Vilaine Bretagne 02 99 05 44 48 transitions@ville-bruz.fr

