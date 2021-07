Châtellerault Parc du verger Châtellerault, Vienne Décoration d’un set de table Parc du verger Châtellerault Catégories d’évènement: Châtellerault

du samedi 17 juillet au mercredi 18 août à Parc du verger

7 créneaux de 30′ Apporter des photos et ou catalogues avec image

Gratuit, sur réservation

Rassemble des éléments de la nature et plein d’autres choses pour décorer ton set de table Parc du verger 141 Avenue du Maréchal Leclerc Châtellerault Châtellerault Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-17T14:00:00 2021-07-17T18:30:00;2021-07-24T14:00:00 2021-07-24T18:30:00;2021-07-31T14:00:00 2021-07-31T18:30:00;2021-08-04T14:00:00 2021-08-04T18:30:00;2021-08-11T14:00:00 2021-08-11T18:30:00;2021-08-18T14:00:00 2021-08-18T18:30:00

