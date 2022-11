DECORATION DU SAPIN GEANT, 14 décembre 2022, .

DECORATION DU SAPIN GEANT



2022-12-14 17:00:00 17:00:00 – 2022-12-14

Petits et grands sont invités à participer à l’habillage et à l’embellissement du sapin géant de Noël, en apportant une décoration de leur choix.

Participation des mascottes Pat Patrouille et Olaf le bonhomme de neige, et de la Banda Sagana pour la musique.

Lancement des illuminations de Noël et de la dégustation de vin chaud et de friandises à l’issue de l’animation.

Petits et grands sont invités à participer à l’habillage et à l’embellissement du sapin géant de Noël, en apportant une décoration de leur choix.

Participation des mascottes Pat Patrouille et Olaf le bonhomme de neige, et de la Banda Sagana pour la musique.

Vin chaud offert à l’issue du lancement des illuminations.

valras

dernière mise à jour : 2022-11-14 par