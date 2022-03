Décoration de La Ferme du Monde Carentoir Carentoir Catégories d’évènement: Carentoir

Carentoir Morbihan Carentoir A vos pinceaux! Venez décorer les vitres de la ferme pour égayer nos espaces.

Atelier animé par Gaëlle Barbelivien de 14H30 à 17H. Les horaires sont susceptibles d’être modifiés. Nombre de places limitées. Réservation au 02 99 93 70 70 ou sur accueil@etacarentoir.fr

Animation sans supplément de prix par rapport à l’entrée du parc.

+33 2 99 93 70 70 http://www.lafermedumonde.com/

