Décoration de biscuits Les Hôpitaux-Neufs, 21 juillet 2021-21 juillet 2021, Les Hôpitaux-Neufs.

Décoration de biscuits 2021-07-21 – 2021-07-21 le Vert Clair 1 place de la mairie

Les Hôpitaux-Neufs Doubs Les Hôpitaux-Neufs

EUR 3 6 Notre traiteurice (oui, bon, pas sûr que ça existe, mais la langue est faite pour évoluer, non ?) Ô Del’lisse viendra avec plein de jolis et bons biscuits que vous n’aurez plus qu’à agrémenter à votre idée. Juste en les peignant, ou carrément à la poche à douille, tout se tente ! de 4 à 104 ans, entre 3 et 6 € le biscuit selon le matériel nécessaire et la taille de vos créations.

levertclair@sfr.fr https://www.le-vert-clair.fr/

Notre traiteurice (oui, bon, pas sûr que ça existe, mais la langue est faite pour évoluer, non ?) Ô Del’lisse viendra avec plein de jolis et bons biscuits que vous n’aurez plus qu’à agrémenter à votre idée. Juste en les peignant, ou carrément à la poche à douille, tout se tente ! de 4 à 104 ans, entre 3 et 6 € le biscuit selon le matériel nécessaire et la taille de vos créations.

dernière mise à jour : 2021-07-09 par