Décor sur porcelaine Ecole nationale supérieure d’art et de design de Limoges Limoges, lundi 8 juillet 2024.

Décor sur porcelaine Avec Ava FISCHBACH ou Axelle LABROUSSE 2 jours 8 et 9 juillet Ecole nationale supérieure d’art et de design de Limoges tarif 190€ /personne (12 personnes max) Inscription jusqu’au 29 juin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-07-08T09:00:00+02:00 – 2024-07-08T17:00:00+02:00

Fin : 2024-07-09T09:00:00+02:00 – 2024-07-09T17:00:00+02:00

Décorer des pièces de porcelaine, tasses et assiettes à l’émail peint et aux crayons pour céramique. Travailler sur un « set de table complet » en partant de recherches de motifs croquis jusqu’au décors final.

Ecole nationale supérieure d’art et de design de Limoges 19 avenue Martin Luther King 87000 LIMOGES Limoges 87000 Vanteaux Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0555431412 »}, {« type »: « email », « value »: « virginie.desseix@ensad-limoges.fr »}]

© Ava Fischbach / Axelle Labrousse