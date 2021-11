Bayonne Bayonne Bayonne, Pyrénées-Atlantiques Déco’patrimoines Bayonne Bayonne Catégories d’évènement: Bayonne

Déco'patrimoines CIAP Lapurdum 7 Rue des Gouverneurs Bayonne

2021-12-04

Bayonne Pyrénées-Atlantiques Enfants à partir de 7 ans accompagnés par leurs parents.

Venez décorer le sapin de Noël du CIAP ! Les médiatrices vous invitent à créer des décorations 100% « patrimoines bayonnais ».

Vous pourrez également emporter une décoration originale à ajouter à votre sapin.

Inscription obligatoire. ©GAC

