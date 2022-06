DÉCONSTRUCTION – IOTA ET SPEAR Le Mans Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

2022-06-27 09:00:00 – 2022-09-12 17:00:00

Dans le cadre du festival d'arts urbains Plein Champ. L'idée de déconstruction a souvent été perçue comme néfaste, bien que ce soit cet événement qui amène à pouvoir refaire mieux avec en tête l'image idéalisée de ce qui fut. C'est ce que Spear et Iota cherchent à montrer à travers leurs œuvres, en touchant aussi bien le réel que l'imaginaire. +33 2 43 47 36 52

Hôtel de Ville du Mans, 1 Place Saint-Pierre, Le Mans

