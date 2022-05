Deconstructing Peter, par l’école de théâtre de « La Salle Blanche »

Deconstructing Peter, par l’école de théâtre de « La Salle Blanche », 30 juin 2022, . Deconstructing Peter, par l’école de théâtre de « La Salle Blanche »

2022-06-30 19:00:00 – 2022-07-02 Les acteurs-chercheurs de la seconde promotion (2020-2022) de La Salle Blanche proposent une libre réécriture de Peter Pan. De retour de Neverland, ils ont entrepris de déconstruire le mythe littéraire et d’explorer sur scène les différents visages de cet être insaisissable. Guettés par la mort, cet horrible crocodile qui a avalé une pendule, Wendy, Crochet, la fée Clochette et les enfants perdus ont les mêmes tourments, les mêmes rêves que nous. En soirée, les 16 comédiens proposeront une réinterprétation de Peter Pan, Deconstructing Peter, qu’ils ont écrit cette année et qu’ils interprètent. Ce sera 3 soirées dans un lieu inédit, gratuites pour le public à 19h du 30 juin au 2 juillet. Les acteurs-chercheurs de la seconde promotion (2020-2022) de La Salle Blanche proposent une libre réécriture de Peter Pan. De retour de Neverland, ils ont entrepris de déconstruire le mythe littéraire et d’explorer sur scène les différents visages de cet être insaisissable. Guettés par la mort, cet horrible crocodile qui a avalé une pendule, Wendy, Crochet, la fée Clochette et les enfants perdus ont les mêmes tourments, les mêmes rêves que nous. dernière mise à jour : 2022-04-12 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville