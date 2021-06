#(De)connectés MOSAÏC,le jardin des cultures, 4 juillet 2021-4 juillet 2021, Houplin-Ancoisne.

#(De)connectés

le dimanche 4 juillet à MOSAÏC, le jardin des cultures

Il n’y a pas si longtemps, les êtres humains discutaient entre eux, abordaient toutes sortes de sujets plus ou moins sérieux, c’est ainsi que se tissait le lien social, avec des personnes proches de soi géographiquement. Internet est venu tout bouleverser : chacun peut échanger avec des individus du monde entier sans bouger de son canapé ou de son lit ! Magnifique… oui mais nous voilà devenus addicts à une multitude d’écrans qui nous coupe de l’autre… Rendez-vous à 14h30 et 17h30 (durée 30min). 150 places par session. Sur réservation sur place 30 minutes avant les représentations. INFORMATIONS PRATIQUES * Ouverture du jardin : 10 h – 20 h / dernier accès à 19 h * Entrée au jardin payante : 6€ / 4€ / 17€ famille / 0€ < 4 ans * Spectacle inclus dans le prix d'entrée MOSAÏC, le jardin des cultures a mis en place des mesures sanitaires particulières pour garantir la sécurité de ses publics et de son personnel : - Respect des règles de distanciation physique et des gestes barrières. - Port du masque obligatoire à partir de 6 ans dans les espaces clos. - Port de masque obligatoire à partir de 11 ans dans les files d’attente et lors des regroupements (spectacles et animations) en extérieur / recommandé pour les 6-10 ans. - Les masques chirurgicaux ou des masques « grand public » de catégorie 1 sont autorisés / les masques faits maison sont interdits. - Installation de bornes de gel hydroalcoolique. - Désinfection renforcée des sanitaires, des aires de pique-nique, des installations interactives et du matériel prêté. - Sens de visite réglementé. - Capacité d’accueil maximale de 3 500 personnes par jour. - Activités sur réservation préalable. 6€ / 4€ / 17€ famille / 0€ < 4 ans (spectacle inclus dans le prix d'entrée). Regard sur notre société ultra-connectée ! L’Embardée avec Robotisé questionne par la danse Hip-Hop nos addictions aux écrans. MOSAÏC,le jardin des cultures 103 Rue Guy Môquet, 59263 Houplin-Ancoisne Houplin-Ancoisne Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-04T14:30:00 2021-07-04T15:00:00;2021-07-04T17:30:00 2021-07-04T18:00:00