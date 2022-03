Déconnecté – Marr’athon du rire Pau, 13 avril 2022, Pau.

Déconnecté – Marr’athon du rire L’Art Scène Théâtre 9 Rue Pasteur Pau

2022-04-13 20:00:00 – 2022-04-13 L’Art Scène Théâtre 9 Rue Pasteur

Pau Pyrénées-Atlantiques Pau

13 13 EUR Deux personnages, deux hommes, deux naïfs se rencontrent, se confrontent, s’entraident ou se lient d’amitié. Ensemble ou chacun leur tour, ils s’interrogent sur leur difficulté à s’exprimer, à choisir, aimer et vivre. Aussi angoissés, déconnectés et plus désemparés que jamais ils révèlent des parts d’ombre, de bêtise et d’incompréhension totale devant le monde qui les entoure. Ils parlent de tout et sur tout et n’importe comment.

Le registre est comique, absurde, débridé, burlesque et loufoque avec une certaine dose d’ambigüité, d’audace et de radicalité. C’est une déconstruction de nos repères. Sous des allures de délires verbaux la pièce aborde en sous texte des thèmes essentiels tels que la solitude, le vide affectif, le fossé entre les sexes et l’incommunicabilité.

Une certaine actualité !

de Sébastien Thiéry

Par la compagnie Baluchon avec Bruno Spiesser et Patrick Lode

Deux personnages, deux hommes, deux naïfs se rencontrent, se confrontent, s’entraident ou se lient d’amitié. Ensemble ou chacun leur tour, ils s’interrogent sur leur difficulté à s’exprimer, à choisir, aimer et vivre. Aussi angoissés, déconnectés et plus désemparés que jamais ils révèlent des parts d’ombre, de bêtise et d’incompréhension totale devant le monde qui les entoure. Ils parlent de tout et sur tout et n’importe comment.

Le registre est comique, absurde, débridé, burlesque et loufoque avec une certaine dose d’ambigüité, d’audace et de radicalité. C’est une déconstruction de nos repères. Sous des allures de délires verbaux la pièce aborde en sous texte des thèmes essentiels tels que la solitude, le vide affectif, le fossé entre les sexes et l’incommunicabilité.

Une certaine actualité !

de Sébastien Thiéry

Par la compagnie Baluchon avec Bruno Spiesser et Patrick Lode

+33 5 59 00 09 49

Deux personnages, deux hommes, deux naïfs se rencontrent, se confrontent, s’entraident ou se lient d’amitié. Ensemble ou chacun leur tour, ils s’interrogent sur leur difficulté à s’exprimer, à choisir, aimer et vivre. Aussi angoissés, déconnectés et plus désemparés que jamais ils révèlent des parts d’ombre, de bêtise et d’incompréhension totale devant le monde qui les entoure. Ils parlent de tout et sur tout et n’importe comment.

Le registre est comique, absurde, débridé, burlesque et loufoque avec une certaine dose d’ambigüité, d’audace et de radicalité. C’est une déconstruction de nos repères. Sous des allures de délires verbaux la pièce aborde en sous texte des thèmes essentiels tels que la solitude, le vide affectif, le fossé entre les sexes et l’incommunicabilité.

Une certaine actualité !

de Sébastien Thiéry

Par la compagnie Baluchon avec Bruno Spiesser et Patrick Lode

Art Scène Théâtre

L’Art Scène Théâtre 9 Rue Pasteur Pau

dernière mise à jour : 2022-03-15 par