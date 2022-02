Décompte des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 Saint-Quentin Saint-Quentin Catégories d’évènement: Aisne

Saint-Quentin

Décompte des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 Saint-Quentin, 12 février 2022, Saint-Quentin. Décompte des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 Saint-Quentin

2022-02-12 – 2022-02-12

Saint-Quentin Aisne Le décompte des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 continue !

Le samedi 12 février 2022 retrouvez l’événement des J-900 au Palais des Sports.

