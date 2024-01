Décomposition #2 Atelier du Plateau Paris, jeudi 7 mars 2024.

Le jeudi 07 mars 2024

de 20h00 à 22h00

.Public adolescents adultes. payant

Plein tarif : 14€

Tarif réduit : 11€ – de 25 ans, habitant du 19e, demandeur d’emploi, intermittent, + de 65 ans

Tarif super réduit : 8€ étudiant, bénéficiaire du RSA et Platofils (plus d’infos sur la page adhésion)

6€ pour les enfants de moins de 12 ans

La harpiste Hélène Breschand est une figure musicale atypique, aussi à l’aise dans les musiques expérimentales que dans les répertoires contemporains et improvisés.

Habituée des murs de l’Atelier du Plateau, elle propage autant d’énergie dans son jeu et d’invention dans l’écriture qu’elle aime les pas de côté pour frotter ses cordes au cirque ou encore à la chanson.

Une carte blanche lui a donc été lancée cette saison pour créer trois expériences de son cru. Trois rendez-vous reliés les uns aux autres par l’idée d’une (dé)composition évolutive et immersive. Pour ce second épisode, le trio originel est rejoint par le percussionniste Michele Rabbia pour une nouvelle transe de magie-musique.

avec : Hélène Breschand, harpes, machines, Sylvain Kassap, clarinettes, machines, Michele Rabbia, percussions, électronique, Charline Corcessin, danse

© Charline Corcessin