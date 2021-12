Toulouse Centre culturel Saint-Cyprien – Le Chapeau Rouge Haute-Garonne, Toulouse D’école et moi Centre culturel Saint-Cyprien – Le Chapeau Rouge Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Centre culturel Saint-Cyprien – Le Chapeau Rouge , le mardi 15 février 2022 à 21:00

Humour —— **Bénédicte Bousquet** **Dans le cadre des Mardis du rire** Elle est maîtresse d’école et elle a deux ou trois trucs à vous révéler ! Vous ne verrez plus jamais les instits de maternelle de la même façon ! Pétillante, tendre et sans complexe, entre fous rires et émotions, elle revisite l’univers de votre petite enfance en sketchs et en chansons. De phrases improbables en situations ubuesques, elle vous fera décoller… de rire !

Centre culturel Saint-Cyprien – Le Chapeau Rouge 56 Allées Charles de Fitte, 31300 Toulouse, France

2022-02-15T21:00:00 2022-02-15T23:59:00

