Décodeurs de polars : Eurêka, on en cause ! Assier Assier Catégories d’évènement: Assier

Lot

Décodeurs de polars : Eurêka, on en cause ! Assier, 5 mai 2022, Assier. Décodeurs de polars : Eurêka, on en cause ! Assier

2022-05-05 20:30:00 – 2022-05-05

Assier Lot Assier Sens de l’observation, preuves matérielles, nouvelles technologies… Et si une enquête de polar se conduisait comme une recherche scientifique ? Dans les deux cas, il faut émettre des hypothèses, établir des déductions… Venez mener l’enquête avec des spécialistes en décryptage du roman policier. Proposée dans le cadre de « Eurêka ! Champollion 2022 ». +33 5 65 34 66 77 @médiathèque astrolabe grand Figeac

Assier

dernière mise à jour : 2022-04-29 par

Détails Catégories d’évènement: Assier, Lot Autres Lieu Assier Adresse Ville Assier lieuville Assier Departement Lot

Assier Assier Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/assier/

Décodeurs de polars : Eurêka, on en cause ! Assier 2022-05-05 was last modified: by Décodeurs de polars : Eurêka, on en cause ! Assier Assier 5 mai 2022 Assier Lot

Assier Lot