Décoder la sobriété numérique avec Vincent Courboulay

Médiathèque de Vallet, le samedi 9 avril à 16:00

Médiathèque de Vallet, le samedi 9 avril à 16:00

Public adulte Derrière une image immatérielle, la révolution majeure qu’est le numérique a un impact considérable tant sur l’environnement qu’au niveau social. Aucun secteur d’activité n’a eu une incidence si systématiquement négative sur la planète tout au long de son existence, alors qu’il se présente drapé dans des habits de lumière. Pourtant, le numérique en soi n’est ni bon ni mauvais. Il doit trouver sa place comme simple auxiliaire permettant aux citoyens de mieux vivre. La rencontre publique et la présentation de son ouvrage « Vers un numérique responsable – Repensons notre dépendance aux technologies digitales » sera suivi d’une séance de dédicaces. [[https://bibliotheques.cc-sevreloire.fr/](https://bibliotheques.cc-sevreloire.fr/)](https://bibliotheques.cc-sevreloire.fr/) Conférence avec l’auteur de « Vers un numérique responsable » Médiathèque de Vallet 16 rue Emile Gabory Vallet Loire-Atlantique

2022-04-09T16:00:00 2022-04-09T18:00:00

