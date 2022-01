Décode la cybersécurité MIE de Roubaix Roubaix Catégories d’évènement: Nord

MIE de Roubaix, le mercredi 26 janvier

La protection des données et la sécurisation des systèmes d’informations sont devenues des enjeux importants pour toutes les entreprises qu’elles soient publiques ou privées. Elles sont nombreuses à rechercher des personnes qualifiées. Si certains métiers nécessitent la validation d’un master, les candidats diplômés sur des niveaux BAC +2/3 sont aussi très appréciées des recruteurs. ### **Quels sont les métiers qui se cachent derrière la cybersécurité ? Quelles sont les formations existantes sur la métropole lilloise ?** Vous êtes en recherche d’une nouvelle voix professionnelle et vous souhaitez mieux connaître les opportunités de cette filière ? Venez découvrir les **enjeux de la cybersécurité** et les **formations** disponibles pour accéder à des **métiers** passionnants : * Développeur en solution de cybersécurité * Analyste de la menace cybersécurité * Consultant * Intégrateur de solution de cybersécurité * Gestionnaire de crise de cybersécurité * Administrateur de solution de cybersécurité * … **Le temps d’un atelier, nous vous aidons à décrypter les métiers de la cybersécurité !**

Sur inscription, en visioconférence

MIE de Roubaix 78B boulevard du général Leclerc 50100 Roubaix

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-26T09:30:00 2022-01-26T11:00:00

