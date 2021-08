Saint-Étienne-du-Rouvray Maison des forêts de Saint-Etienne-du-Rouvray Saint-Étienne-du-Rouvray, Seine-Maritime Déco de Noël nature Maison des forêts de Saint-Etienne-du-Rouvray Saint-Étienne-du-Rouvray Catégories d’évènement: Saint-Étienne-du-Rouvray

le dimanche 12 décembre à Maison des forêts de Saint-Etienne-du-Rouvray

Réaliser des étoiles, des petits rennes ou sapins avec des tiges de fougère ou de noisetier, confectionner la déco de table ou une couronne, des boules en mousse… c’est préparer un Noël paré de toutes les couleurs de la Nature. Deux séances: de 10h30 à 12h et 14h15 à 15h45

5€ par fabricant – Réservations auprès du Ludokiosque au 06 48 60 71 07

Animé par le Ludokiosque Maison des forêts de Saint-Etienne-du-Rouvray Chemin des Cateliers, Saint-Étienne-du-Rouvray Saint-Étienne-du-Rouvray Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-12T10:30:00 2021-12-12T12:00:00;2021-12-12T14:15:00 2021-12-12T15:45:00

