Deco Couture & CO Samedi 25 novembre, 09h00, 19h00 Deco Couture & Co entrée libre

Conseil & réalisations en décoration intérieure, particuliers et professionnels

Couture Décor & Tapisserie d’ameublement

Articles de décoration pour la maison

Linge de maison

Rideaux, stores Bateaux, parois japonaises …

Stores enrouleurs, stores plissés, Bandes verticales et Parois japonaises

Moustiquaires enrouleurs, plissées ….

(Tissus techniques, Thermiques, UV …)

Vente et pose de rails, profilés, barres, mécanismes pour stores

Manuels ou motorisés

Showroom 130 m2, vente de tissus d’ameublement, cuirs, Simili cuir …

Meubles, canapés, fauteuils, chaises, banquettes, poufs, têtes de lit, tabourets, sur mesure particulier et professionnels : collectivités, bars, hôtels, restaurants, maisons d’hôtes

Vente de machines à coudre et surjeteuses familiales neuves (Pfaff, Sigma …)

Vente de centrales vapeur, fers, nettoyeurs (Bieffe)

Vente de machines à coudre professionnelles et industrielles neuves ou d’occasions

Vente de machines destinées à la maroquinerie (presses, pareuses, refendeuses, machines à coudre…)

Réalisation sur commande d’emportes pièces pour presse maroquinerie et chaussures

Entretien et réparation tous types de machines à coudre

Adhérent au réseau Repar’acteurs

Deco Couture & Co macaye Macaye 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 0686841855 0672979713

Dates et horaires de début et de fin :

2023-11-25T09:00:00+01:00 – 2023-11-25T19:00:00+01:00

2023-11-25T19:00:00+01:00 – 2023-11-25T19:30:00+01:00

