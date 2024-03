Déclinaisons chocolatées : du dimanche 24 mars au dimanche 21 avril 2024 Maison Rurale de l’Outre-Forêt Kutzenhausen, dimanche 24 mars 2024.

Déclinaisons chocolatées : du dimanche 24 mars au dimanche 21 avril 2024 Le printemps, gourmand, se croque à pleine dents à la Maison Rurale de l’Outre-Forêt ! Plongez avec délice dans l’histoire du chocolat et de ses multiples déclinaisons… 24 mars – 21 avril Maison Rurale de l’Outre-Forêt Adulte : 6€ / Etudiant, lycéen, scolaire : 4€ / Abonnement annuel : 14€ / Pass famille : 14€

L’exposition “Déclinaisons chocolatées” vous permettra de découvrir l’histoire de la fève de cacao, sa transformation et les progrès réalisés par tous les chimistes, pharmaciens ou chocolatiers qui se sont succédés au fil du temps, dont les plus connus sont : Coenraad Van Houten, Charles–Amédée Kohler, Emile Meunier, Rodolphe Lindt, Henri Nestlé, Jean Tobler, Philippe Suchard, Frank et Forrest Mars….

D’inédites œuvres et de nombreux moulages de Pâques en chocolat réalisés tout spécialement par les chocolatiers R. Boulanger, B. Gillet, M. Habsiger, R. Kreppel… côtoient des moules à chocolat de Pâques de plusieurs collectionneurs. Jean-Claude Ball présente en grand nombre d’anciennes boîtes de cacao de son enfance et d’autres préparations pour un moment de gourmandise.

Tous les dimanches à 15h, profitez d’une visite guidée sur le thème de Pâques et des traditions pascales dans l’Outre-Forêt !

Au programme :

– Dimanche 24 mars : venez fêter l’ouverture de l’exposition autour de différentes démonstrations et animations.

– Dimanche 31 mars : nos jeunes visiteurs se verront offrir un œuf de Pâques traditionnel !

– Dimanche 7 avril : les pâtissières des Amis de la Maison Rurale de l’Outre-Forêt réaliseront une ribambelle de gâteaux au chocolat et rivaliseront de créativité culinaire. A vous de choisir le meilleur d’entre eux !

– Dimanche 14 avril : le commerce équitable est à l’honneur. Lors de la conférence “De la cabosse à la tablette : le grand voyage d’un chocolat équitable”, la Boutique du Monde nous fera part d’un retour d’expérience en Bolivie.

– Dimanche 21 avril : animations et dégustation de boissons chocolatées.

Maison Rurale de l'Outre-Forêt 67250 KUTZENHAUSEN Kutzenhausen 67250 Bas-Rhin Grand Est contact@maison-rurale.fr 03 88 80 53 00

