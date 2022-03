Déclic Photo – exposition Carlus Carlus Catégories d’évènement: Carlus

Tarn

Déclic Photo – exposition Carlus, 12 mars 2022, Carlus. Déclic Photo – exposition Carlus

2022-03-12 – 2022-03-13

Carlus Tarn Carlus DECLIC PHOTO manifestation photographique / CONCOURS EXPO photo à Carlus les 12 et 13 mars 2022. Des photographes amateurs exposeront près de 300 photos. Thierry VEZON photographe nature sera notre prestigieux invité d’honneur. photocarlus@gmail.com +33 6 33 75 20 76 https://www.carlus-photo.fr/ Carlus

dernière mise à jour : 2022-02-16 par

Détails Catégories d’évènement: Carlus, Tarn Autres Lieu Carlus Adresse Ville Carlus lieuville Carlus Departement Tarn

Carlus Carlus Tarn https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/carlus/

Déclic Photo – exposition Carlus 2022-03-12 was last modified: by Déclic Photo – exposition Carlus Carlus 12 mars 2022 Carlus Tarn

Carlus Tarn