DECLIC, le week-end de la transition écologique Espace Béraire, 9 avril 2022, La Chapelle-Saint-Mesmin.

DECLIC, le week-end de la transition écologique

du samedi 9 avril au dimanche 10 avril à Espace Béraire

La transition écologique concerne l’ensemble des aspects de la société et est au cœur des préoccupations de la population. La municipalité en a fait une de ses priorités et a souhaité donner un nouvel élan à son événement annuel de sensibilisation. Cet événement sera un moment convivial mêlant la culture, la science et les bonnes pratiques du quotidien. **L’art comme outil de sensibilisation** Du samedi au dimanche, le public pourra assister à des spectacles pour les plus jeunes comme Matiloun (théâtre d’objets accompagné d’une exposition sur l’art brut à partir de bric-à-brac recyclé) et Sous la Neige (dès 6 mois, spectacle de poésie visuelle et sonore), profiter de l’énergie du trio de jazz Akagera (concert gratuit) et admirer les expositions du Club de Photo Chapellois, du Club de Plongée et de Vincent Lombard, un artiste local qui peint à l’encre de Chine. _Originalité de « Déclic », une bulle géante éphémère sera installée et accueillera des ateliers artistiques._ **Promouvoir la valorisation des objets** Des ateliers de pliage de livre, tous publics, seront également proposés, par les agents de la bibliothèque municipale, le samedi et dimanche matin à l’Espace Béraire où se trouvera aussi un espace de lecture et de jeux. – Dans le parc de Béraire, une vingtaine de stands seront présents abordant des sujets très divers : ateliers de fabrication d’abris à insectes, ressourcerie, réparation de vélo, gravage de vélos… Les participants pourront aussi faire des emplettes sur les stands de vente de produits locaux et soutenables : verres Duralex, Once Again (friperie), le Secours Populaire, la Savonnerie des Muids (savons naturels), des plantes (fondation de l’Armée du Salut) etc. – La Mairie tiendra un stand et mettra en avant les bonnes pratiques mises en place au sein de la collectivité pour l’entretien de ses locaux. – Des « recettes » seront ainsi proposées au public pour faire son ménage de manière durable. Pour ceux intéressés par les questions scientifiques, l’Etablissement Public Loire présentera 3 expositions sur le changement climatique : « Eau rare, ô désespoir, ô ennemie », « Débit or not débit, that is the question », « Changement climatique sur le bassin de la Loire et ses affluents ». **Restauration sur place** – La Crép’itante proposera des galettes et des crêpes pleines de saveurs. Les ingrédients sont issus de produits locaux comme les œufs utilisés pour ses préparations viennent de poules élevées en plein air au Clos des Mauves à Baccon. – Dolce Glace : Et si vous veniez prendre le goûter à Déclic ? Au menu, vente de glaces artisanales et de gaufres Liégeoises. – HopRock : Brasserie Artisanale et Locale de Chécy. Cette micro-brasserie est fondée sur un approvisionnement le plus local possible. A consommer sur place ou en emporter mais toujours avec modération !

Gratuit / Spectacles 5€ (adulte) et 2€ (enfant)

Les 9 et 10 avril 2022 se tiendra « Déclic », un événement dédié à la transition écologique. Il prend la suite du « Week-end du développement durable »avec une formule plus variée et festive.

Espace Béraire La Chapelle st Mesmin La Chapelle-Saint-Mesmin Loiret



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-09T10:00:00 2022-04-09T18:00:00;2022-04-10T10:00:00 2022-04-10T17:00:00