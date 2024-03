Déclic écologique Espace Béraire La Chapelle-Saint-Mesmin, samedi 6 avril 2024.

Début : 2024-04-06T10:00:00+02:00 – 2024-04-06T18:00:00+02:00

Fin : 2024-04-07T10:00:00+02:00 – 2024-04-07T17:00:00+02:00

Les 6 et 7 avril prochain, « Déclic écologique » le weekend de la transition écologique revient avec son programme riche en animations !

Le samedi 6 avril :

Animations :

Ferme pédagogique les zart-nimaux de 10h à 17h.

Exposition du Club Photo Chapellois de 10h à 17h.

Projection du film « Animal de Cyril Dion » à 10h.

Présentation de nichoirs à oiseaux par les Naturalistes Chapellois à 10h et 14h.

Animation musicale par le Quartet du jardin à 11h30, 14h et 16h.

Visites des jardins familiaux de La Chapelle-Saint-Mesmin à 11h et 15h. (Inscriptions)

Démonstration de cuisines italienne et anglaise par le comité des jumelages, de 11h à 13h et de 14h à 16h.

Démonstration de fabrication de chapeaux par l’association les chapeaux de Martine de 14h à 16h.

Présentation du rucher pédagogique

Conférences :

14h – Intervention de Jean-Jacques Rogue, photographe animalier du CPC.

15h30 – « Castor, peuplier et compagnies, petites et grandes histoires à la réserve naturelle de Saint-Mesmin » – Loiret Nature Environnement.

17h – Apéro-conférence sur les cimetières végétalisés d’Orléans Métropole.

Ateliers :

Semis et repiquage de plants de légumes et d’aromatiques par l’ESAT Château d’Auvilliers, 10h-17h.

Peinture à l’eau sur des modèles d’oiseaux fournis par les Naturalistes Chapellois, 10h-17h.

Jeux autour des notions de tri et de réduction des déchets, de 10h à 17h.

Ateliers de bricolage artistique recyclé animé par l’association familiale, de 10h à 17h.

Quizz et jeux sur le thème de l’environnement, de 10h à 17h.

10h – 11h – 14h et 15h : Ateliers organisés par le centre de Loisirs (Réservations)

10h et 11h30 : « Fabrique ta bouille » Création d’autoportrait en matériaux recyclés. (Réservations)

10h – Fresque numérique. Durée 3h. Inscriptions.

11h : Fabrication d’abris à insectes avec les Naturalistes Chapellois.

11h et 13h : « Livre plié » transformation de livres en objets décoratifs. A partir de 8 ans.

14h : Atelier 2tonnes. Durée 3h. Inscriptions.

14h et 14h45 : Fabrication de pâte à modeler avec la savonnerie des Muids. (Réservations)

Ventes :

ESAT du château d’Auvilliers : Plantes et semis.

Duralex en faveur des restos du Coeur : Vaisselle en verre trempé

Le Lieu Multiple : Objets en palettes recyclées

Corafil : Couture Artisanale

Savonnerie artisanale des Muids : Produits d’hygiène et d’entretien naturels

Epicerie Bio’man : Produits locaux en vrac et zéro déchet

PF Huilerie : Huiles colza et de tournesol de 1ere pression à froid

Restauration :

Amberger : brugers vegan

Dolce : Glaces et gaufres liégeoises artisanales

Le dimanche 7 avril :

Animations :

Ferme pédagogique les zart-nimaux : 10h-17h

Exposition du Club Photo Chapellois : 10h – 17h

Atelier réparation et gravage de vélos par 1-Terre-Action de 10h à 17h

10h – Sortie nature « Balade de l’Espace Béraire au bord de Loire, puis retour, à la découverte de la nature en ville, de la flore printanière des bords de Loire, reconnaissance des chants d’oiseaux »

10h à 14h : Cycles de projections

10h et 14h : Présentation de nichoirs à oiseaux par les Naturalistes Chapellois

11h et 14h : Balbaz le groupe local de musique trad vous fera danser.

14h à 16h : Démonstration de fabrication de chapeaux par l’association les chapeaux de Martine

15h : Dechet’circus, une séance de tri-spectaculaire et burlesque par la Cie Hors les rangs. (Réservations)

Présentation du rucher pédagogique

Ateliers :

Peinture à l’eau sur des modèles d’oiseaux fournis par les Naturalistes Chapellois, 10h-17h.

Jeux autour des notions de tri et de réduction des déchets, de 10h à 17h.

Ateliers de bricolage artistique recyclé animé par l’association familiale, de 10h à 17h.

Quizz et jeux sur le thème de l’environnement, de 10h à 17h.

10h – Atelier Junior. Durée 2h. Inscriptions.

11h : Fabrication d’abris à insectes avec les Naturalistes Chapellois.

14h : Fresque de la Biodiversité. Durée 3h. Inscriptions.

14h30 et 15h45 : Fabrication de pâte à modeler avec la savonnerie des Muids. (Réservations)

Ventes :

Duralex en faveur des restos du Coeur : Vaisselle en verre trempé

Le Lieu Multiple : Objets en palettes recyclées

Corafil : Couture Artisanale

Savonnerie artisanale des Muids : Produits d’hygiène et d’entretien naturels

Epicerie Bio’man : Produits locaux en vrac et zéro déchet

PF Huilerie : Huiles colza et de tournesol de 1ere pression à froid

Restauration :

La tarterie de Tom : Tartes salées et sucrées faites maison.

Dolce : Glaces et gaufres liégeoises artisanales.

