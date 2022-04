Déclaration d’impôt : réunion d’information Centre social Flers Sart Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq

Déclaration d’impôt : réunion d’information Centre social Flers Sart, 10 mai 2022, Villeneuve-d'Ascq. Déclaration d’impôt : réunion d’information

Centre social Flers Sart, le mardi 10 mai à 10:00

**C’est bientôt la période de déclaration d’impôt sur le revenu !** **Patricia est juriste bénévole pour le Centre Social Flers Sart. Elle peut vous aider dans cette démarche mardi 10 mai de 10h à 12h au Centre Social Flers Sart.** Elle répondra à vos questions sur la déclaration d’impôts sur le revenu. Cette réunion est **proposée aux adhérents des Centres Sociaux de Villeneuve d’Ascq.** **20 personnes max sur inscription au 03 20 99 97 10/ou accueil du Centre Social Flers Sart** Pour préparer la réunion, vous pouvez **envoyer vos questions sur [a.laachouri@gmail.com](mailto:a.laachouri@gmail.com)**

Inscriptions

C’est bientôt la période de déclaration d’impôt sur le revenu ! Patricia, juriste bénévole, vous aide dans cette démarche mardi 10 mai de 10h à 12h au Centre Social Flers Sart. Centre social Flers Sart Boulevard Albert 1er, 59491 Villeneuve-d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-10T10:00:00 2022-05-10T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Villeneuve-d'Ascq Autres Lieu Centre social Flers Sart Adresse Boulevard Albert 1er, 59491 Villeneuve-d'Ascq Ville Villeneuve-d'Ascq lieuville Centre social Flers Sart Villeneuve-d'Ascq Departement Nord

Centre social Flers Sart Villeneuve-d'Ascq Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villeneuve-dascq/

Déclaration d’impôt : réunion d’information Centre social Flers Sart 2022-05-10 was last modified: by Déclaration d’impôt : réunion d’information Centre social Flers Sart Centre social Flers Sart 10 mai 2022 Centre social Flers Sart Villeneuve-d'Ascq Villeneuve-d'Ascq

Villeneuve-d'Ascq Nord