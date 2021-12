Créteil Université Paris-Est Créteil Créteil, Val-de-Marne Déclamez votre flamme ! Université Paris-Est Créteil Créteil Catégories d’évènement: Créteil

C’est l’amour des livres que les bibliothèques de l’UPEC célèbrent cette année du 19 au 21 janvier. Sur trois sites distincts dès 17h le mercredi 19 janvier à la BU du Campus Centre, le jeudi 20 janvier à la BU de Bonneuil sur Marne et le vendredi 21 janvier à la BU de Sénart, nous vous invitons à venir nous faire partager vos coups de cœur à travers la lecture d’extraits d’ouvrages.

12 lecteurs maximum pour chaque journée

A l’occasion des Nuits de la lecture 2022 autour du thème « Aimons toujours ! Aimons encore ! », vos bibliothèques vous invitent à lire des extraits de textes qui vous tiennent particulièrement à cœur Université Paris-Est Créteil 61 avenue du Général de Gaulle 94000 Créteil Créteil Brèche- Croix des Mèches – Haye aux Moines- Lévrière-Préfecture Val-de-Marne

